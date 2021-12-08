Верховный суд проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис

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Верховный суд вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осуждённых за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Верховный суд проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«По делу Тихонова и Хасис отменили кассационное определение ВС России от 14 сентября 2011 года и дело направили на новое апелляционное рассмотрение», — сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве.

Обвиняемый по данному делу Никита Тихонов осуждён пожизненно, его гражданская жена Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения.

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