В ОНК рассказали о жалобах на недостаток книг в московских СИЗО

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RT
Граждане, содержащиеся в столичных СИЗО, жалуются на невозможность получить в библиотеках изоляторов или от родственников необходимую им литературу. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
В ОНК рассказали о жалобах на недостаток книг в московских СИЗО
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В последнее время заключённые московских следственных изоляторов обращаются к нам с жалобами на невозможность получить необходимые им книги в передачах, по почте или приобрести их в интернет-магазинах», — рассказал представитель ОНК. 

По его словам, речь идёт чаще всего о научной, образовательной и религиозной литературе, которой нет в тюремных библиотеках. 

«Но иногда доходит и до курьёзов. Например, один арестованный заявил, что в библиотеке нет Конституции России, а другой утверждает, что не может там получить православный Псалтырь. Руководство учреждения опровергло информацию об отсутствии Конституции и пообещало, предоставить её в самой последней редакции», — отметил правозащитник. 

Он пояснил, что книги, поступающие по почте или в передачах должны проходить цензуру, которая длится довольно долго. 

По словам Хуруджи, представитель администрации СИЗО №1 ФСИН России, откуда члены ОНК получили такого рода обращения, пояснил, что книги, отсутствующие в библиотечном фонде изолятора можно приобрести через АО «Предприятие УИС «Калужское» (бывшее ФГУП ФСИН РФ «Калужское»), которое осуществляет в СИЗО продажу продуктов и предметов первой необходимости. 

«Представитель администрации изолятора заявил, что если необходимая книга отсутствует в ассортименте этого предприятия, то оно по заявлению арестованного может закупить её в другом магазине и доставить в изолятор», — информировал правозащитник.

Отмечается, что оплата таких услуг осуществляется с лицевого счёта, открытого заключённым в СИЗО.

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