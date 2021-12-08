Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Пермском крае

В результате пожара в Пермском крае погибли двое несовершеннолетних детей, ещё два человека, в том числе ребёнок, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Оханского района Пермского края организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в д. Притыка, в результате которого погибли двое несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, находившиеся в доме женщина и малолетний ребёнок госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.

По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности проводки либо неосторожного обращения с огнём.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту гибели пяти человек в результате пожара в частном доме в Уссурийске.