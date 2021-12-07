В Хабаровском крае прошли учения спецназа ВВО
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Военнослужащие совершили прыжки с парашютом с вертолёта Ми-8 в ночное время. По условиям тренировки приземлиться нужно было на небольшом участке местности в тылу условного противника. Интервал между прыжками составлял не более пяти секунд.
В ходе второго этапа манёвров спецназ провёл разведку, а также отработал маскировку на местности.
В учениях принимали участие более 150 военнослужащих.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы в активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.