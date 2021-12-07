В Хабаровском крае прошли учения спецназа ВВО

В Хабаровском крае прошли учения подразделений специального назначения Восточного военного округа.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Военнослужащие совершили прыжки с парашютом с вертолёта Ми-8 в ночное время. По условиям тренировки приземлиться нужно было на небольшом участке местности в тылу условного противника. Интервал между прыжками составлял не более пяти секунд.

В ходе второго этапа манёвров спецназ провёл разведку, а также отработал маскировку на местности.

В учениях принимали участие более 150 военнослужащих.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы в активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.