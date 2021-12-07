В России продали более 103 тысяч новых автомобилей китайских марок с начала года
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Почти 90% от общего объёма реализованной продукции пришлось на три марки: Haval (34,8 тыс. единиц), Chery (32,9 тыс.) и Geely (22,5 тыс.).
Как ожидается, доля китайских производителей на российском рынке в 2021 году может превысить 7%.
Ранее газета «Известия» сообщала, что за январь — сентябрь 2021 года в России продали 4507 новых автомобилей в кузовах купе и кабриолет, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.