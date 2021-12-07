В России продали более 103 тысяч новых автомобилей китайских марок с начала года

В России продали 103,4 тыс. новых автомобилей китайских марок в январе — ноябре 2021 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Почти 90% от общего объёма реализованной продукции пришлось на три марки: Haval (34,8 тыс. единиц), Chery (32,9 тыс.) и Geely (22,5 тыс.).

Как ожидается, доля китайских производителей на российском рынке в 2021 году может превысить 7%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что за январь — сентябрь 2021 года в России продали 4507 новых автомобилей в кузовах купе и кабриолет, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.