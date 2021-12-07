В Подмосковье проведут более 400 км ЛЭП для трассы М12

В Московской области 408 км линий электропередачи протянут для новой трассы М12 Москва — Казань.

«Будет спроектировано и построено порядка 408 км новых линий электропередачи», — заявил министр энергетики региона Александр Самарин, его слова приводит телеканал «360».

Первоочередной задачей является обеспечение электричеством основных производственных площадок, необходимых для запуска М12, пояснил он.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Крыму рассказали о планах по строительству и ремонту дорог в 2022 году.