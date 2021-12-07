В Подмосковье проведут более 400 км ЛЭП для трассы М12

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В Московской области 408 км линий электропередачи протянут для новой трассы М12 Москва — Казань.
В Подмосковье проведут более 400 км ЛЭП для трассы М12
  • © Правительство Московской области

«Будет спроектировано и построено порядка 408 км новых линий электропередачи», — заявил министр энергетики региона Александр Самарин, его слова приводит телеканал «360».

Первоочередной задачей является обеспечение электричеством основных производственных площадок, необходимых для запуска М12, пояснил он.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Крыму рассказали о планах по строительству и ремонту дорог в 2022 году.

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