Опрос: россияне рассказали о влиянии пандемии на детей

Сайт kp.ru провёл опрос, в ходе которого россияне рассказали о влиянии пандемии на детей.

Как утверждают 43% респондентов, школьники стали больше проводить время у компьютера, а гулять — меньше.

По словам 11% опрошенных, из-за ограничительных мер дети были вынуждены бросить секцию или кружок.

Ещё 11% участников исследования заявили, что за последние два года их ребёнок стал чаще гулять.

Треть респондентов рассказали, что образ жизни детей никак не изменился.

Исследование проводилось в соцсетях. Его участниками стали 4,9 тыс. человек.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».