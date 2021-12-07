Опрос: россияне рассказали о влиянии пандемии на детей
- Pixabay
Как утверждают 43% респондентов, школьники стали больше проводить время у компьютера, а гулять — меньше.
По словам 11% опрошенных, из-за ограничительных мер дети были вынуждены бросить секцию или кружок.
Ещё 11% участников исследования заявили, что за последние два года их ребёнок стал чаще гулять.
Треть респондентов рассказали, что образ жизни детей никак не изменился.
Исследование проводилось в соцсетях. Его участниками стали 4,9 тыс. человек.
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».