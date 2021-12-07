В Петербурге водителей предупредили о разведении мостов в ночь на 8 декабря

Движение по Володарскому, Большеохтинскому, Литейному и Тучкову мостам Санкт-Петербурга будет ограничено в ночь на 8 декабря из-за разведения мостов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест».

Ночью 9 декабря в Санкт-Петербурге разведут мост Александра Невского, Благовещенский и Литейный мосты.

В ночь на 10 декабря запланировано ещё одно разведение Большеохтинского моста.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.