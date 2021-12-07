В Петербурге водителей предупредили о разведении мостов в ночь на 8 декабря

Короткая ссылка
Движение по Володарскому, Большеохтинскому, Литейному и Тучкову мостам Санкт-Петербурга будет ограничено в ночь на 8 декабря из-за разведения мостов.
В Петербурге водителей предупредили о разведении мостов в ночь на 8 декабря
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест».

Ночью 9 декабря в Санкт-Петербурге разведут мост Александра Невского, Благовещенский и Литейный мосты.

В ночь на 10 декабря запланировано ещё одно разведение Большеохтинского моста.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить