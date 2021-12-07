В Севастополе сократили число коек для пациентов с коронавирусом

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Коечный фонд Севастополя сократили на 200 мест за счёт возвращения к штатному режиму работы городской больницы №1.
В Севастополе сократили число коек для пациентов с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Кардиологическое отделение вернулось к прежнему режиму работы», — цитирует сообщение пресс-службы правительства города издание «Новый Севастополь».

Всего в Севастополе доступно 759 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, агентство «Невские новости» рассказало о ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

За сутки в «красные зоны» больниц города поступили 244 пациента с COVID-19. Общее число больных в «красных зонах» Санкт-Петербурга составляет 5956.

В реанимационных отделениях Санкт-Петербурга находится 581 пациент.

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