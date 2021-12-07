Аналитик Юракова рассказала о рисках нелицензионного программного обеспечения
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«Под видом необходимого вам программного обеспечения могут скрываться не только майнеры, но банковские трояны, вымогатели, шпионское программное обеспечение», — цитируют Юракову «Известия».
В самом неофициальном программном обеспечении могут быть внедрены элементы, которые мошенники используют для получения доступа к вашей системе данных, пояснила она.
Юракова рекомендовала не устанавливать приложения из недостоверных источников и не скачивать нелицензионные средства защиты.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.