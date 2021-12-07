Аналитик Юракова рассказала о рисках нелицензионного программного обеспечения

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова перечислила основные риски от установки на компьютер нелицензионного программного обеспечения.

«Под видом необходимого вам программного обеспечения могут скрываться не только майнеры, но банковские трояны, вымогатели, шпионское программное обеспечение», — цитируют Юракову «Известия».

В самом неофициальном программном обеспечении могут быть внедрены элементы, которые мошенники используют для получения доступа к вашей системе данных, пояснила она.

Юракова рекомендовала не устанавливать приложения из недостоверных источников и не скачивать нелицензионные средства защиты.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.