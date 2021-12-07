Цены на аренду коттеджей на новогодние праздники за год выросли на 15%

Короткая ссылка
Цены за аренду коттеджей на новогодние праздники в России выросли на 15% за год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».
Цены на аренду коттеджей на новогодние праздники за год выросли на 15%
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Отмечается, что в Московской области аренда коттеджа на период с 31 декабря по 2 января стоит в среднем 60—120 тыс. рублей, в Ленинградской области — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за три дня. 

В Сочи и Ялте стоимость новогодней аренды коттеджей начинается от 30 тыс. рублей за три дня.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить