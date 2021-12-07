Цены на аренду коттеджей на новогодние праздники за год выросли на 15%

Цены за аренду коттеджей на новогодние праздники в России выросли на 15% за год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Отмечается, что в Московской области аренда коттеджа на период с 31 декабря по 2 января стоит в среднем 60—120 тыс. рублей, в Ленинградской области — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за три дня.

В Сочи и Ялте стоимость новогодней аренды коттеджей начинается от 30 тыс. рублей за три дня.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.