Организаторы объявили список финалистов премии Russian Creative Awards

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Организаторы первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards объявили шорт-лист номинантов.
Организаторы объявили список финалистов премии Russian Creative Awards
  • © rc-awards.ru

Об этом сообщают «Известия».

Всего члены экспертного совета премии назвали пять претендентов на победу в десяти номинациях.

«Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий», — заявила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Церемония награждения пройдёт 18 декабря в концертном зале «Зарядье».

Ранее сайт «Москва 24» объявил состав жюри премии Russian Creative Awards 2021.

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