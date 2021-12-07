Организаторы объявили список финалистов премии Russian Creative Awards

Организаторы первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards объявили шорт-лист номинантов.

Об этом сообщают «Известия».

Всего члены экспертного совета премии назвали пять претендентов на победу в десяти номинациях.

«Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий», — заявила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Церемония награждения пройдёт 18 декабря в концертном зале «Зарядье».

Ранее сайт «Москва 24» объявил состав жюри премии Russian Creative Awards 2021.