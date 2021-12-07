Организаторы объявили список финалистов премии Russian Creative Awards
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Об этом сообщают «Известия».
Всего члены экспертного совета премии назвали пять претендентов на победу в десяти номинациях.
«Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий», — заявила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.
Церемония награждения пройдёт 18 декабря в концертном зале «Зарядье».
Ранее сайт «Москва 24» объявил состав жюри премии Russian Creative Awards 2021.