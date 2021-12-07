Более 180 волонтёров представили Москву на форуме «Мы вместе»

Более 180 волонтёров представили Москву на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Столичные добровольцы показали стенд «Столица добрых дел — Москва».

«Поддержку в подготовке и проведении форума оказали больше 600 волонтёров столицы. Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, всего форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтёрских организаций.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.