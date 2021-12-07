В Ульяновской области вручили почётные грамоты супругам, спасшим соседку при пожаре

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В Ульяновской области вручили почётные грамоты регионального МЧС супругам Виктору и Любови Самсоновым, спасшим соседку при пожаре.
В Ульяновской области вручили почётные грамоты супругам, спасшим соседку при пожаре
  • © ГУ МЧС России по Ульяновской области

Об этом сообщает mosaica.ru.

Церемония состоялась во время аппаратного совещания в администрации Сенгилеевского района.

Пожар произошёл утром 20 октября 2021 года в рабочем посёлке Цемзавод. Загорелся жилой дом, где проживала пенсионерка, которая почти не передвигалась самостоятельно. Супруги вывели женщину на улицу до приезда пожарных.

Начальник ГУ МЧС России по Ульяновской области Михаил Осокин выразил Самсоновым благодарность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе наградили оперуполномоченного отделения угрозыска ОМВД России по Тазовскому району Сергея Гербача за спасение женщины с тремя детьми при пожаре.

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