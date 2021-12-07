Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году заработали около 20 млрд рублей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за десять месяцев 2021 года составила 19,6 млрд рублей.
Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году заработали около 20 млрд рублей
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«В январе — сентябре этого года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» выручили от продаж своей продукции более 19,6 млрд рублей», — приводит его слова Pravda.Ru.

Он отметил, что наиболее прибыльной за прошедший год стала продукция кластера микроэлектроники. Выручка в этом секторе составила более 9,5 млрд рублей.

Как ранее сообщала НСН, резиденты ОЭЗ  «Технополис «Москва» в 2021 году уплатили налогов в бюджет на 3,9 млрд рублей.

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