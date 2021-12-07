Опубликовано видео допроса задержанного в Ярославской области подростка-анархиста

В распоряжении RT оказалось видео допроса подростка-анархиста, которого задержали в Ярославской области по подозрению в изготовлении взрывчатого вещества и подготовке резонансных акций в регионе.

Подросток рассказал, что у него дома есть компоненты для изготовления взрывчатки, обрез и несколько гильз.

Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.

По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.

Подробнее — в материале RT.