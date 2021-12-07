В Тюмени рассказали об эффективности системы «Безопасный город»

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Система «Безопасный город» повысила раскрываемость преступлений в Тюменской области. Об этом сообщает Вслух.ру со ссылкой на замначальника УМВД России по региону Булата Хайруллина.
В Тюмени рассказали об эффективности системы «Безопасный город»
  • © Егор Якин
  • РИА Новости

«За десять месяцев с учётом использования АПК «Безопасный город» раскрыто в два раза больше преступлений по сравнению с прошлым годом», — заявил Хайруллин.

Всего за десять месяцев 2021 года в Тюменской области было раскрыто более 10 тыс. преступлений.

Он также отметил сокращение числа случаев грабежей, убийств, угонов автомобилей и хулиганств в регионе.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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