В Тюмени рассказали об эффективности системы «Безопасный город»
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- РИА Новости
«За десять месяцев с учётом использования АПК «Безопасный город» раскрыто в два раза больше преступлений по сравнению с прошлым годом», — заявил Хайруллин.
Всего за десять месяцев 2021 года в Тюменской области было раскрыто более 10 тыс. преступлений.
Он также отметил сокращение числа случаев грабежей, убийств, угонов автомобилей и хулиганств в регионе.
Ранее психотерапевт Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.