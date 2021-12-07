В Удмуртии назвали число погибших в ДТП пешеходов в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.
Так, за 2021 год в ДТП в Удмуртии погибли 28 пешеходов.
Отмечается, что за год в регионе произошло 360 наездов на граждан, в результате которых «под колёса автомобилей попали 369 человек».
При этом 341 человек, включая 85 детей, в результате произошедшего получил травмы.
Ранее URA.RU передавало, что в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа три мужчины погибли в аварии на трассе Нягань — Талинка.