В Удмуртии назвали число погибших в ДТП пешеходов в 2021 году

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В Удмуртии назвали число пешеходов, погибших на территории региона в результате дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2021 года.
В Удмуртии назвали число погибших в ДТП пешеходов в 2021 году
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

Так, за 2021 год в ДТП в Удмуртии погибли 28 пешеходов. 

Отмечается, что за год в регионе произошло 360 наездов на граждан, в результате которых «под колёса автомобилей попали 369 человек».

При этом 341 человек, включая 85 детей, в результате произошедшего получил травмы.

Ранее URA.RU передавало, что в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа три мужчины погибли в аварии на трассе Нягань — Талинка. 

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