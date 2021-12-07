Правительство выделило средства на строительство Вознесенского тракта в Казани

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Правительство России выделило более 1,8 млрд рублей на строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани.
Правительство выделило средства на строительство Вознесенского тракта в Казани
  • РИА Новости

Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«Вознесенский тракт обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 «Волга», — говорится в сообщении правительства.

Общая протяжённость тракта составит 12 км.

В свою очередь, как уточняет inkazan.ru, выделенные средства позволят построить участок дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

Как ранее сообщала НСН, Москва предоставила 344 участка для строительства дорог в 2021 году.

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