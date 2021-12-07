Правительство выделило средства на строительство Вознесенского тракта в Казани
- РИА Новости
Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
«Вознесенский тракт обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 «Волга», — говорится в сообщении правительства.
Общая протяжённость тракта составит 12 км.
В свою очередь, как уточняет inkazan.ru, выделенные средства позволят построить участок дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы.
Как ранее сообщала НСН, Москва предоставила 344 участка для строительства дорог в 2021 году.