Попова отметила снижение темпов заболеваемости коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19 в стране.
Попова отметила снижение темпов заболеваемости коронавирусом в России
  • AP

«По эпидситуации мы наблюдаем в течение последних немногим более четырёх недель снижение заболеваемости, но снижение за предыдущую неделю составило всего 2,2% — неделей ранее это было -8,3%», — сказала Попова.

Ранее премьер Михаил Мишустин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.

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