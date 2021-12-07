Попова отметила снижение темпов заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19 в стране.

«По эпидситуации мы наблюдаем в течение последних немногим более четырёх недель снижение заболеваемости, но снижение за предыдущую неделю составило всего 2,2% — неделей ранее это было -8,3%», — сказала Попова.

Ранее премьер Михаил Мишустин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».