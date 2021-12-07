Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли более 65 млн человек

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Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли более 65 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли более 65 млн человек
  • AP

«Всего провакцинированы на сегодня более 72 млн наших граждан, полностью прошли вакцинацию почти 65 млн человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны», — сказал министр.

По данным на 6 декабря, прививку от коронавируса в Москве сделали более 5,7 млн человек.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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