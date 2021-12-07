В Госдуме прокомментировали ситуацию в российской промышленности

Владимир Гутенёв, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, прокомментировал ситуацию в отечественной промышленности.

«В последние годы отечественная промышленность (включая предприятия Самарской области) работает в условиях серьёзных вызовов. Санкции, нестабильность мировых цен на энергоресурсы, эмиссия резервных валют, ограничения, связанные с пандемией, осложнили процесс выполнения государственных социально-экономических задач», — цитирует Гутенёва volga.news.

Вместе с тем, отметил Гутенёв, 2020 и 2021 годы показали высокую устойчивость российской экономики, которая демонстрирует лучший результат по сравнению со многими развитыми странами. Как напомнил депутат, этому предшествовали оперативно принимаемые решения со стороны государства.

Также Гутенёв прокомментировал сообщение о том, что Самарский государственный технический университет получил лицензию Минпромторга России на разработку боеприпасов.

«Надо отметить, что получение лицензии говорит прежде всего об организации работы в вузе на высоком уровне. Чтобы получить такое разрешение, надо отвечать значительному количеству серьёзных требований. Именно поэтому им обладают единицы российских вузов», — сказал он.

По словам депутата, лицензия даёт вузу дополнительный ресурс, чтобы более разносторонне и с высокой эффективностью использовать экспериментальную базу в Чапаевске, а также потенциал профильных кафедр.

«И конечно, это возможность получения госзаказа с соответствующим финансированием и перспективой дальнейшего развития вуза», — добавил Гутенёв.

Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства в Москве вырос на 28,1% по итогам января — октября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.