Специалист Минздрава Мазус призвал спокойно относиться к новым штаммам коронавируса

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Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус заявил, что в ситуации с омикрон-штаммом коронавируса «не надо сеять панику», отметив, что к появлению новых штаммов нужно относиться спокойно.
Специалист Минздрава Мазус призвал спокойно относиться к новым штаммам коронавируса
  • AP

«Хочется сказать, что не надо сеять панику», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что российские специалисты одними из первых получили из ЮАР данные об омикрон-штамме.

«Исходя из этих данных, ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких чрезвычайных событий, что всё пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала», — сказал Мазус.

По его мнению, напряжение, возникшее с появлением нового штамма, «конечно, искусственно, а может, даже и вредно».

По его словам, «новые штаммы ещё появятся, к этому нужно относиться спокойно».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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