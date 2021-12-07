Словом года в русскоязычных соцмедиа признали «вакцинацию»

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Словом года в русскоязычных социальных медиа признали «вакцинацию», заявили в компании Brand Analytics.
Словом года в русскоязычных соцмедиа признали «вакцинацию»
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты изучили 874 млрд слов в 52,2 млрд публичных сообщений в соцмедиа. «Вакцинацию» упомянули в 33,5 млн сообщений, что почти в шесть раз чаще, чем годом ранее.

Далее следуют слова «вакцина» и «прививка». Они упоминались 27,1 млн и 25,2 млн раз соответственно.

В рейтинг также попали слова «ковид» и «спутник» — 18,7 млн и 13,4 млн сообщений за год.

«Пандемизация жизни влияет и на рост использования слов, не связанных напрямую с темой коронавируса. Например, число сообщений с «госуслугами» выросло больше чем в два раза и составило около 9 млн публикаций за год», — рассказали в Brand Analytics.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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