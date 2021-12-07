Пассажирка упавшего в реку в Москве такси получила ссадины
- АГН «Москва»
«Утром 7 декабря в службу «112» Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у д. 22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку… В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка от госпитализации отказалась.
Что стало с водителем такси, не уточняется.
Утром 7 декабря появились сообщения, что машина такси упала в реку после аварии на Бережковской набережной в Москве.