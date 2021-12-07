Пассажирка упавшего в реку в Москве такси получила ссадины

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Пассажирка такси, упавшего в Москву-реку, получила ссадины, сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Пассажирка упавшего в реку в Москве такси получила ссадины
  • АГН «Москва»

«Утром 7 декабря в службу «112» Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у д. 22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку… В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка от госпитализации отказалась.

Что стало с водителем такси, не уточняется.

Утром 7 декабря появились сообщения, что машина такси упала в реку после аварии на Бережковской набережной в Москве.

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