За сутки в России выявили 31 096 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 32 136 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 864 845 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 1182 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1184 пациента. Общее число летальных исходов — 283 644.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 8 565 091 пациент. За сутки выздоровели 34 615 человек, накануне — 28 070.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».