В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом в России

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране за последнюю неделю увеличился, эпидемические пороги превышены в 54 российских регионах, сообщает Роспотребнадзор.

«На 48-й неделе 2021 года (29 ноября — 5 декабря. — RT) в целом на территории России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился по сравнению с предыдущей неделей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что количество субъектов России с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ возросло на 10 субъектов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что более 54,9 млн граждан России сделали прививку от гриппа в этом сезоне.