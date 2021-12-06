В Адыгее приняли бюджет республики на три года

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Депутаты парламента Адыгеи приняли бюджет республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении.
В Адыгее приняли бюджет республики на три года
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В заседании госсовета-хасэ принял участие глава региона Мурат Кумпилов. Сессию провёл председатель парламента Владимир Нарожный.

Во втором чтении были внесены корректировки из-за увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 2,75 млрд рублей.

После поправок доходная часть составит более 31,6 млрд рублей, расходная — почти 32,6 млрд рублей, дефицит — 925,7 млн рублей.

Как отметил министр финансов республики Виктор Орлов, бюджет сохранит социальную направленность.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе утвердили региональный бюджет на 2022 год.

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