В Адыгее приняли бюджет республики на три года
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В заседании госсовета-хасэ принял участие глава региона Мурат Кумпилов. Сессию провёл председатель парламента Владимир Нарожный.
Во втором чтении были внесены корректировки из-за увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 2,75 млрд рублей.
После поправок доходная часть составит более 31,6 млрд рублей, расходная — почти 32,6 млрд рублей, дефицит — 925,7 млн рублей.
Как отметил министр финансов республики Виктор Орлов, бюджет сохранит социальную направленность.
Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе утвердили региональный бюджет на 2022 год.