Опрос: россияне высказались о возможном влиянии пандемии на семейные отношения

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый возможному влиянию пандемии COVID-19 на семейные отношения.

По словам 80% участников исследования, COVID-19 никак не отразился на отношениях внутри семьи.

Ещё 10% респондентов утверждают, что пандемия сплотила семьи, они стали больше времени проводить вместе.

Как заявили 7% опрошенных, они стали проводить больше времени с семьёй, но и ругаться начали чаще, а 3% россиян рассказали, что пандемия коронавирусной инфекции и её последствия привели к распаду семьи.

Опрос проводился в соцсетях, в нём приняли участие 7,8 тыс. человек.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в беседе с НСН рассказала о самых частых обращениях родителей в период пандемии.