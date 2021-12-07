Опрос: россияне высказались о возможном влиянии пандемии на семейные отношения
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По словам 80% участников исследования, COVID-19 никак не отразился на отношениях внутри семьи.
Ещё 10% респондентов утверждают, что пандемия сплотила семьи, они стали больше времени проводить вместе.
Как заявили 7% опрошенных, они стали проводить больше времени с семьёй, но и ругаться начали чаще, а 3% россиян рассказали, что пандемия коронавирусной инфекции и её последствия привели к распаду семьи.
Опрос проводился в соцсетях, в нём приняли участие 7,8 тыс. человек.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в беседе с НСН рассказала о самых частых обращениях родителей в период пандемии.