Опрос: россияне рассказали о своём отношении к психологической помощи
- AP
Об этом сообщает Life.ru.
Почти половина респондентов (46%) заявила о желании получать такую помощь. На деле только 15% опрошенных прибегают к услугам специалистов.
Также выяснилось, что за последние полгода число обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как утверждают 92% опрошенных, они в основном испытывают стресс из-за работы.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН высказалась о медитации как способе борьбы с тревогой во время пандемии.