Опрос: россияне рассказали о своём отношении к психологической помощи

Сервис «Доктор рядом» и платформа HeadHunter провели исследование, в ходе которого россияне рассказали о своём отношении к психологической помощи.

Об этом сообщает Life.ru.

Почти половина респондентов (46%) заявила о желании получать такую помощь. На деле только 15% опрошенных прибегают к услугам специалистов.

Также выяснилось, что за последние полгода число обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как утверждают 92% опрошенных, они в основном испытывают стресс из-за работы.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН высказалась о медитации как способе борьбы с тревогой во время пандемии.