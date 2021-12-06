Опрос: россияне рассказали о своём отношении к психологической помощи

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Сервис «Доктор рядом» и платформа HeadHunter провели исследование, в ходе которого россияне рассказали о своём отношении к психологической помощи.
Опрос: россияне рассказали о своём отношении к психологической помощи
  • AP

Об этом сообщает Life.ru.

Почти половина респондентов (46%) заявила о желании получать такую помощь. На деле только 15% опрошенных прибегают к услугам специалистов.

Также выяснилось, что за последние полгода число обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как утверждают 92% опрошенных, они в основном испытывают стресс из-за работы.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН высказалась о медитации как способе борьбы с тревогой во время пандемии.

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