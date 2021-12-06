Мишустин высказался о ситуации с жилищным кредитованием
- AP
«Необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. Если до конца года они будут расти, в следующие три года придётся дополнительно потратить миллиарды рублей», — заявил премьер.
Он отметил, что в настоящее время крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.
«Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей», — добавил Мишустин.
Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» в Москве были выданы семьям с одним ребёнком.