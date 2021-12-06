Мишустин высказался о ситуации с жилищным кредитованием

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки заявил о необходимости внимательно следить за жилищным кредитованием. Об этом информирует РИА Новости.
Мишустин высказался о ситуации с жилищным кредитованием
  • AP

«Необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. Если до конца года они будут расти, в следующие три года придётся дополнительно потратить миллиарды рублей», — заявил премьер.

Он отметил, что в настоящее время крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.

«Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей», — добавил Мишустин.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» в Москве были выданы семьям с одним ребёнком.

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