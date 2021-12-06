В Москве расселили более 22 тысяч человек по программе реновации за 11 месяцев

В Москве расселили более 22 тыс. человек по программе реновации с января по конец ноября 2021 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году мы передали под заселение по программе реновации 61 новостройку общей жилой площадью почти 840 тыс. кв. м», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

За 11 месяцев полностью завершено расселение 52 старых домов.

Также за январь — ноябрь построен 1 млн кв. м жилья для переселения в рамках программы реновации. Подобраны стартовые площадки для возведения ещё 1,1 млн кв. м жилья.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов.