Автоэксперт Сальников рассказал, как прогревать машину в морозную погоду

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Председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.
Автоэксперт Сальников рассказал, как прогревать машину в морозную погоду
  • Pixabay

«Современные масла не требуют прогрева двигателя. Когда вы завели двигатель, он уже начинает прогреваться, а масла настолько жидкие сейчас, что они проходят по всем системам почти сразу», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, если мороз ниже -15 ˚С, то пусть автомобиль поработает минуту, если -20 ˚С, то около пяти минут.

«Прогрева не требуется, масло само по себе во время движения распространяется по всем системам. Старых машин это тоже касается. Газовать вовсю не нужно», — считает Сальников.

Как полагает эксперт, также после морозной ночи нужно очистить лобовое и заднее стёкла и зеркала заднего вида.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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