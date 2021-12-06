В ЯНАО наградили полицейского за спасение женщины с тремя детьми при пожаре

В Ямало-Ненецком автономном округе наградили оперуполномоченного отделения угрозыска ОМВД России по Тазовскому району Сергея Гербача за спасение женщины с тремя детьми при пожаре.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального УМВД России.

Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Гербач помог выбраться из горевшего жилого дома женщине, а также детям в возрасте девяти месяцев, двух и четырёх лет.

Сам полицейский был госпитализирован.

На мероприятии в честь 91-летия Тазовского района Гербач получил медаль губернатора «За мужество и самоотверженность».

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