В ЯНАО наградили полицейского за спасение женщины с тремя детьми при пожаре
- © Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального УМВД России.
Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Гербач помог выбраться из горевшего жилого дома женщине, а также детям в возрасте девяти месяцев, двух и четырёх лет.
Сам полицейский был госпитализирован.
На мероприятии в честь 91-летия Тазовского района Гербач получил медаль губернатора «За мужество и самоотверженность».
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили предотвративших ограбление студентов.