В ЯНАО наградили полицейского за спасение женщины с тремя детьми при пожаре

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В Ямало-Ненецком автономном округе наградили оперуполномоченного отделения угрозыска ОМВД России по Тазовскому району Сергея Гербача за спасение женщины с тремя детьми при пожаре.
В ЯНАО наградили полицейского за спасение женщины с тремя детьми при пожаре
  • © Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального УМВД России.

Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Гербач помог выбраться из горевшего жилого дома женщине, а также детям в возрасте девяти месяцев, двух и четырёх лет.

Сам полицейский был госпитализирован.

На мероприятии в честь 91-летия Тазовского района Гербач получил медаль губернатора «За мужество и самоотверженность».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили предотвративших ограбление студентов.

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