Нижегородская область приняла почти 1 млн туристов с начала года

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Нижегородская область приняла 953,1 тыс. туристов с начала 2021 года.
Нижегородская область приняла почти 1 млн туристов с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Департамент развития туризма и НХП.

По данным Нижегородстата, в 2020 году турпоток составил 755 тыс. человек.

Чаще всего в регион приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Самарской, Кировской, Свердловской областей, а также из Мордовии, Марий Эл, Татарстана и Чувашии.

Что касается зарубежных гостей, то с начала 2021-го регион принял туристов из Германии, Франции, Италии, Китая и Белоруссии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковный Красногорск принял более 800 тыс. туристов с начала 2021 года.

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