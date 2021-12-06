Жителя Нижегородской области наградят за спасение четырёх тонувших детей

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Жителя Нижегородской области Юлиана Хруника наградят за спасение четырёх тонувших детей.
Жителя Нижегородской области наградят за спасение четырёх тонувших детей
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Инцидент произошёл 22 июня 2021 года. Хруник помог выбраться на берег четырём школьникам.

Активисты узнали о случившемся благодаря отцу нижегородца, который рассказал о поступке сына во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В адрес главы областного МЧС Валерия Синькова было подано ходатайство о награждении Хруника.

Церемония вручения состоится в День спасателя — 27 декабря.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что школьницу Марианну Хахузокову из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара.

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