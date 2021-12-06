Прямая линия губернатора ЯНАО пройдёт 15 декабря

Прямая линия губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова пройдёт 15 декабря.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В 2020 году прямая линия продолжалась более двух часов. Глава региона ответил на 23 вопроса, а всего поступило почти 1,8 тыс. обращений. Их присылали через кол-центр, соцсети и мессенджеры.

Все вопросы были проанализированы и переданы профильным специалистам.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.