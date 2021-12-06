Аналитик Коган дал рекомендации по выбору турагента

Короткая ссылка
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган дал рекомендации по выбору турагента.
Аналитик Коган дал рекомендации по выбору турагента
  • AP

«Во-первых, лучше обращаться в проверенные компании, которые рекомендуют вам друзья, родственники или коллеги. При этом важно, чтобы они с этими компаниями работали много лет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Во-вторых, по словам эксперта, на сайте Ростуризма есть единый реестр туроператоров, по которому можно проверить компанию. Она также должна быть известной и иметь фонд страхования, что будет отражено в реестре.

Кроме того, Коган советует посмотреть отзывы на сайтах и соцсетях на предмет какого-либо негатива.

Также он рекомендует покупать страховку от невыезда.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить