Аналитик Коган дал рекомендации по выбору турагента

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган дал рекомендации по выбору турагента.

«Во-первых, лучше обращаться в проверенные компании, которые рекомендуют вам друзья, родственники или коллеги. При этом важно, чтобы они с этими компаниями работали много лет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Во-вторых, по словам эксперта, на сайте Ростуризма есть единый реестр туроператоров, по которому можно проверить компанию. Она также должна быть известной и иметь фонд страхования, что будет отражено в реестре.

Кроме того, Коган советует посмотреть отзывы на сайтах и соцсетях на предмет какого-либо негатива.

Также он рекомендует покупать страховку от невыезда.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.