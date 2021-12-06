Аналитик Коган дал рекомендации по выбору турагента
- AP
«Во-первых, лучше обращаться в проверенные компании, которые рекомендуют вам друзья, родственники или коллеги. При этом важно, чтобы они с этими компаниями работали много лет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Во-вторых, по словам эксперта, на сайте Ростуризма есть единый реестр туроператоров, по которому можно проверить компанию. Она также должна быть известной и иметь фонд страхования, что будет отражено в реестре.
Кроме того, Коган советует посмотреть отзывы на сайтах и соцсетях на предмет какого-либо негатива.
Также он рекомендует покупать страховку от невыезда.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.