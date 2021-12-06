Бутина призвала генпрокурора и Роскомнадзор проверить движение «Сорок сороков»
- РИА Новости
Как рассказала Бутина в разговоре с RT, изначально к ней обратился публицист Трофим Татаренков.
«Он сказал, что движение распространяет призывы к свержению государственного строя и ведёт активную антигосударственную деятельность. Я попросила подготовить мне официальный запрос как депутату Госдумы», — заявила она.
Бутина напомнила, что по закону она обязана рассматривать все обращения граждан и «реагировать в течение 30 дней». Депутат отметила, что «рассчитывает на справедливый вердикт».
«Если у них нет состава, я хочу, чтобы у них была бумага, подтверждающая, что к ним нет претензий. Если же они виноваты, я рассчитываю, что они примут заслуженное наказание», — сказала она.
В своём Telegram-канале Бутина уточнила, что направила запрос генпрокурору России и руководителю Роскомнадзора.