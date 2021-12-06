Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавит холдинг News Media. Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее возглавлявший Mash на Мойке.

Елена Лапина, которая занимала должность генерального директора холдинга с октября 2018 года, покидает пост в связи с переходом на другую работу.

«Во главе с Еленой Лапиной холдинг получил новый современный вектор развития, были реструктурированы и объединены все медиаактивы, многие из которых получили новую жизнь. Были запущены YouTube-шоу «Алёна, блин!» и «Дайте сказать», а документальные фильмы канала «LIFE doc» получили многочисленные международные и российские награды», — отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что в холдинге появятся новые должности: Андрей Бурцев, главный редактор информационного портала LIFE и Telegram-канала SHOT, станет заместителем генерального директора холдинга по информационной политике.

Должность операционного директора займёт Анастасия Сергеева. Максим Томм присоединится к команде холдинга на посту исполнительного директора.