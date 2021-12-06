Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавит холдинг News Media

Короткая ссылка
Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавит холдинг News Media. Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее возглавлявший Mash на Мойке.
Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавит холдинг News Media
  • © Максим Иксанов
  • Facebook

Елена Лапина, которая занимала должность генерального директора холдинга с октября 2018 года, покидает пост в связи с переходом на другую работу.

«Во главе с Еленой Лапиной холдинг получил новый современный вектор развития, были реструктурированы и объединены все медиаактивы, многие из которых получили новую жизнь. Были запущены YouTube-шоу «Алёна, блин!» и «Дайте сказать», а документальные фильмы канала «LIFE doc» получили многочисленные международные и российские награды», — отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что в холдинге появятся новые должности: Андрей Бурцев, главный редактор информационного портала LIFE и Telegram-канала SHOT, станет заместителем генерального директора холдинга по информационной политике.

Должность операционного директора займёт Анастасия Сергеева. Максим Томм присоединится к команде холдинга на посту исполнительного директора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить