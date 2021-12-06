Аналитики рассказали о динамике цен на мотоциклы в России в 2021 году

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Аналитики «Авто.ру» рассказали о динамике цен на мотоциклы в России в 2021 году.
Аналитики рассказали о динамике цен на мотоциклы в России в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Средняя стоимость нового мотоцикла составила 1,1 млн рублей (+18% по сравнению с 2020 годом). Самые высокие цены в 2021-м были отмечены в январе и феврале — с декабря 2020 года средняя стоимость выросла на 7%.

С марта 2021 года цена новых мотоциклов стала ежемесячно снижаться, а в октябре стоимость снизилась на 16% по отношению к показателям начала года.

Что касается подержанных мотоциклов, то в 2020 году такую технику можно было приобрести в среднем за 349 тыс. рублей. Через год стоимость подержанных мотоциклов выросла на 12% — до 380 тыс. рублей.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.

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