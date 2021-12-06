Бочкарёв сообщил о сдаче в эксплуатацию делового центра «Парк Хуамин»

Многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» на северо-востоке столицы ввели в эксплуатацию, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Деловой центр переменной этажности разместился на площади 100 тыс. кв. м. В его составе находится 22-этажное здание пятизвёздочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырёхэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание», — сказал Андрей Бочкарёв.

Отмечается, что в зданиях установлено 28 лифтов, четыре эскалатора, три движущиеся пешеходные дорожки.

Объект возведён на улице Вильгельма Пика, 16, в Останкинском районе за счёт инвестора.

Бочкарёв отметил, что на двух подземных уровнях здания могут разместиться 642 автомобиля. Рядом с деловым комплексом сооружается традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.

«В рамках этого проекта на территории Москвы воссоздали в миниатюре ландшафт парка китайского императорского дворца. После открытия он будет доступен для всех желающих», — добавил заммэра.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведомство уделяло особое внимание качеству работ на строительстве делового центра «Парк Хуамин».

«В ходе проверок участникам строительства выдавались предписания об устранении нарушений, оформлялись протоколы об административном нарушении в области строительства с наложением штрафных санкций. К проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — подчеркнул Войстратенко.

Он добавил, что, кроме того, проводились проверки по выполнению строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции.