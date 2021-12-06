В Иркутске арестовали двух руководителей ячейки «Свидетелей Иеговы»

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В Иркутске суд арестовал двух руководителей местной ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Иркутске арестовали двух руководителей ячейки «Свидетелей Иеговы»
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

«Следователи задержали непосредственных руководителей иркутской организации. Ими оказались 33-летний житель Республики Хакасия и 34-летний житель Кемеровской области», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по ходатайству следствия суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

В октябре Савёловский суд Москвы санкционировал арест троих участников «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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