В Иркутске арестовали двух руководителей ячейки «Свидетелей Иеговы»
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- РИА Новости
«Следователи задержали непосредственных руководителей иркутской организации. Ими оказались 33-летний житель Республики Хакасия и 34-летний житель Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Как уточняется, по ходатайству следствия суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
В октябре Савёловский суд Москвы санкционировал арест троих участников «Свидетелей Иеговы».
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).