В Иркутске арестовали двух руководителей ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Иркутске суд арестовал двух руководителей местной ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

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РИА Новости