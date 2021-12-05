СК проведёт проверку творчества Noize MC и Oxxxymiron по обращению граждан
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК.
В обращении отмечается, что в рамках своей музыкальной деятельности данные исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам полиции.
Также в их композициях якобы обнаружены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.
По итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.
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