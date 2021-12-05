СК проведёт проверку творчества Noize MC и Oxxxymiron по обращению граждан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России изучить доводы, опубликованные в обращении от инициативной «группы патриотов», касательно проверки творчества музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров).

Об этом информирует пресс-служба СК.

В обращении отмечается, что в рамках своей музыкальной деятельности данные исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам полиции.

Также в их композициях якобы обнаружены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

По итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

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