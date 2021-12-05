СК проведёт проверку творчества Noize MC и Oxxxymiron по обращению граждан

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России изучить доводы, опубликованные в обращении от инициативной «группы патриотов», касательно проверки творчества музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров).
СК проведёт проверку творчества Noize MC и Oxxxymiron по обращению граждан
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК.

В обращении отмечается, что в рамках своей музыкальной деятельности данные исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам полиции.

Также в их композициях якобы обнаружены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

По итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить