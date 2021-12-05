В Красноярском крае завели дело по факту гибели двух детей в результате пожара

В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели полуторагодовалого мальчика и пятилетней девочки в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных по улице Центральной посёлка Новоназимово Енисейского района Красноярского края.

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что «по данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам)».

«По данным следствия, в доме проживала семья с тремя детьми в возрасте одного года восьми месяцев, пяти и десяти лет. В вечернее время мать детей затопила печь и, оставив детей в доме, на некоторое время отлучилась по хозяйственным делам в баню. Через некоторое время женщина увидела, что в доме возник пожар. Старший мальчик успел покинуть помещение, младших детей — мальчика и девочку — спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту гибели пяти человек в результате пожара в частном доме в Уссурийске.