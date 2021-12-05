В Красноярском крае завели дело по факту гибели двух детей в результате пожара
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Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что «по данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам)».
«По данным следствия, в доме проживала семья с тремя детьми в возрасте одного года восьми месяцев, пяти и десяти лет. В вечернее время мать детей затопила печь и, оставив детей в доме, на некоторое время отлучилась по хозяйственным делам в баню. Через некоторое время женщина увидела, что в доме возник пожар. Старший мальчик успел покинуть помещение, младших детей — мальчика и девочку — спасти не удалось», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту гибели пяти человек в результате пожара в частном доме в Уссурийске.