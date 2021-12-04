Суд арестовал стрелявшего в центре Москвы мужчину

Суд арестовал на два месяца мужчину, который ранее устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на улице Большая Грузинская в Москве.

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта.

В прокуратуре также сообщили, что сотрудники ведомства контролируют проверку по факту ЧП.