Суд арестовал стрелявшего в центре Москвы мужчину

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Суд арестовал на два месяца мужчину, который ранее устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на улице Большая Грузинская в Москве.
Суд арестовал стрелявшего в центре Москвы мужчину
  • РИА Новости

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее сотрудники правоохранительных органов  задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта.

В прокуратуре также сообщили, что сотрудники ведомства контролируют проверку по факту ЧП.

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