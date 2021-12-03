Нижегородские волонтёры провели памятную акцию в День неизвестного солдата

«Волонтёры Победы» Нижегородской области провели памятную акцию в День неизвестного солдата. Они возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на НРО ВОД «Волонтёры Победы».

«Мы ежегодно в День неизвестного солдата возлагаем цветы к мемориалам, проводим просветительские мероприятия. Сегодня добровольцы почтили память сотен тысяч нижегородцев, которые ушли на фронт и не вернулись домой», — заявила руководитель организации Мария Самоделкина.

День неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года.

Ранее НТВ сообщало, что на Сестрорецком мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге захоронили останки 22 красноармейцев.