В Калининградской области обсудили вопросы развития волонтёрского движения

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в преддверии Дня добровольца ознакомился с работой центра развития добровольчества и встретился с представителями волонтёрского движения.
В Калининградской области обсудили вопросы развития волонтёрского движения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Важно общаться и делиться информацией. Потому что, если это делать правильно и рассказывать о себе правильно, то и результаты будут», — заявил Алиханов.

Двум участникам встречи присвоено почётное звание «Доброволец Калининградской области» за активное участие в развитии волонтёрского движения. Это Тамара Пискунова и Ольга Сливина.

Алиханов поблагодарил волонтёров и отметил, что их помощь обществу достойна уважения.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

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