В Калининградской области обсудили вопросы развития волонтёрского движения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
«Важно общаться и делиться информацией. Потому что, если это делать правильно и рассказывать о себе правильно, то и результаты будут», — заявил Алиханов.
Двум участникам встречи присвоено почётное звание «Доброволец Калининградской области» за активное участие в развитии волонтёрского движения. Это Тамара Пискунова и Ольга Сливина.
Алиханов поблагодарил волонтёров и отметил, что их помощь обществу достойна уважения.
Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».