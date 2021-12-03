В Калининградской области обсудили вопросы развития волонтёрского движения

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в преддверии Дня добровольца ознакомился с работой центра развития добровольчества и встретился с представителями волонтёрского движения.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Важно общаться и делиться информацией. Потому что, если это делать правильно и рассказывать о себе правильно, то и результаты будут», — заявил Алиханов.

Двум участникам встречи присвоено почётное звание «Доброволец Калининградской области» за активное участие в развитии волонтёрского движения. Это Тамара Пискунова и Ольга Сливина.

Алиханов поблагодарил волонтёров и отметил, что их помощь обществу достойна уважения.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».