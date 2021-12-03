В Москве сдадут 14 млн квадратных метров жилой недвижимости в 2021 году

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В Москве сдадут около 14 млн кв. м жилой недвижимости в 2021 году, заявил мэр Сергей Собянин на «Форуме России: определяя будущее» в рамках Экспо-2020 в Дубае.
В Москве сдадут 14 млн квадратных метров жилой недвижимости в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В ближайшее десятилетие правительство Москвы намерено реализовать крупнейшую в истории города программу девелопмента старых заводских территорий, благодаря которой в Москве появятся десятки новых кварталов качественной застройки жильём, рабочими местами, социальной инфраструктурой, с лучшей экологией», — сказал Собянин.

Мэр также напомнил о программе расселения из ветхого жилья. К 2032 году в новые квартиры должны переехать 1 млн человек.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов.

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