В Москве сдадут 14 млн квадратных метров жилой недвижимости в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В ближайшее десятилетие правительство Москвы намерено реализовать крупнейшую в истории города программу девелопмента старых заводских территорий, благодаря которой в Москве появятся десятки новых кварталов качественной застройки жильём, рабочими местами, социальной инфраструктурой, с лучшей экологией», — сказал Собянин.
Мэр также напомнил о программе расселения из ветхого жилья. К 2032 году в новые квартиры должны переехать 1 млн человек.
Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов.