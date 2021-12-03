На мемориальном кладбище в Петербурге захоронили останки 22 красноармейцев

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На Сестрорецком мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге захоронили останки 22 красноармейцев.
На мемориальном кладбище в Петербурге захоронили останки 22 красноармейцев
  • ©gov.spb.ru

Об этом сообщает НТВ.

Церемония состоялась в День неизвестного солдата.

Имена трёх бойцов удалось установить. Это Александр Васильев, Степан Голиков и Фёдор Николаев. Их родственникам вручили личные вещи бойцов.

Про остальных красноармейцев известно то, что они погибли в период с осени 1941 года по лето 1944 года в окрестностях Сестрорецка. Их останки нашли члены поискового отряда «Сестрорецкий рубеж».

Как ранее сообщал телеканал ОТР, в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.

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